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Китай построил тепличный комплекс на востоке Грузии
Новости дня

Китай построил тепличный комплекс на востоке Грузии

07.06.2017 15:00

Пекин, 7 июня /ChinaPRO.ru/ – В селе Шулавери Марнеульского района на востоке Грузии построен тепличный комплекс в рамках проекта технического сотрудничества Грузии и Китая. Как сообщило грузинское Министерство сельского хозяйства, специалисты из китайской провинции Хунань на принадлежащем научно-исследовательскому центру участке площадью 5 га построили шесть больших и 27 маленьких теплиц.



Они оснащены самым передовым оборудованием. Грузинские фермеры выращивают в теплицах овощи по китайским технологиям. Представители сельскохозяйственной компании провинции Хунань безвозмездно передали грузинским фермерам рассаду и материалы для обустройства теплиц.

При содействии компании провинции Хунань 23 грузинских фермера прошли переподготовку в этой провинции. Тренинг проходил при финансовой поддержке Министерства коммерции КНР.

Ранее сообщалось, что Китай и Грузию связывают много совместных проектов. В частности, недавно грузинский завод по производству алкогольных напитков "Грузвинпром" и китайская компания Jiangxi Silk Road Investment заключили меморандум о 15-летнем сотрудничестве. В соответствии с документом, стороны будут совместно выпускать бренди.

Грузия и Китай заключили соглашение о свободной торговле. Грузинские бизнесмены воспринимают этот факт как серьезный успех, раскрывающий перед их страной большие перспективы. Подписание документа состоялось в рамках форума по международному сотрудничеству "Пояса и пути" в Пекине.

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