В Китае используется 50% всех экомобилей в мире

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08.06.2017 04:00

Пекин, 8 июня /ChinaPRO.ru/ – В настоящее время по дорогам КНР курсируют более 1 млн экомобилей. На этот показатель приходится примерно 50% от всех экомобилей в мире, передает китайское Министерство науки и техники.

На этом фоне в Поднебесной стремительно развивается производство запчастей для электромобилей. С 2010 г. в среднем каждые четыре года энергоемкость аккумуляторов для электромобилей увеличивалась в два раза. При этом их себестоимость сократилась примерно наполовину.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., в КНР выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели страну на первое место в мире на протяжении второго года подряд. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.



В течение прошлого года в стране было оборудовано 100 000 общественных зарядных точек для электромобилей. Это в 10 раз больше, чем в 2015 г. Китайские автомобили на новых источниках энергии поставляются в 30 стран и регионов мира.