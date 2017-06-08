Валютные резервы КНР увеличиваются четвертый месяц

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08.06.2017 06:00

Пекин, 8 июня /ChinaPRO.ru/ – К концу мая 2017 г. валютные резервы Китая превысили $3,05 трлн. Они выросли на $24 млрд относительно уровня апреля текущего года. Увеличение валютных резервов страны отмечается четвертый месяц подряд, сообщил Народный банк Китая.

Примечвательно, что в ноябре 2016 г. объем валютных резервов КНР составил $3,05 трлн, а в октябре прошлого года – $3,121 трлн. За ноябрь 2016 г. валютные резервы Поднебесной уменьшились на 2,3% и достигли минимального значения за период с 2011 г.



Золотые запасы страны в ноябре текущего года сократились на 7,37% и составили в финансовом выражении $69,785 млрд.



Ранее сообщалось, что к концу сентября 2016 г. валютные резервы Китая сократились до $3,166 трлн. Это на $19 млрд меньше, чем в конце августа прошлого года.



За август 2016 г. объем валютных резервов КНР превысил $3,18 трлн. Это на $15,89 млрд меньше, чем в конце июля прошлого года. Падение показателя вызвано главным образом изменениями в курсе валют.



На фоне возрастающего ожидания повышения базовой процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США в августе 2016 г. отмечено снижение как промежуточного курса, так и спот-курса юаня по отношению к американскому доллару. В частности, заметно выросла амплитуда колебаний промежуточного курса юаня, который упал в общей сложности на 0,59% и, таким образом, снижался уже четыре месяца подряд.