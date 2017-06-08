Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В Поднебесной сократят корпоративные выплаты
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В Поднебесной сократят корпоративные выплаты
Новости дня

В Поднебесной сократят корпоративные выплаты

08.06.2017 08:00

Пекин, 8 июня /ChinaPRO.ru/ – Госсовет КНР решил снизить сборы с предприятий. В частности, стандарты страховых депозитов в строительстве планируется сократить. Кроме того, будут отменены платежи на реструктуризацию промышленности, которые в конечном итоге сказываются на затратах на электроэнергию.



В Китае также будет приостановлено взимание платы за отраслевой надзор с банков и других финансовых учреждений, а также сокращены выплаты за лицензии в органы общественной безопасности.

В целом корпоративные выплаты сократятся на 1 трлн юаней ($147 млрд) за 2017 г.

Ранее правительство Поднебесной приняло меры по сокращению налогов и выплат на 718 млрд юаней.

Как сообщалось, по итогам января-марта 2017 г., финансовые доходы Китая достигли 4,4 трлн юаней ($637 млрд). Это на 14,1% больше, чем за январь-март 2016 г. За первые три месяца текущего года поступления в центральный бюджет Поднебесной составили 2,02 трлн юаней. Они выросли на 17,1% в годовом сопоставлении. В то же время приток в местные бюджеты достиг 2,42 трлн юаней с приростом на 11,7%.

Налоговые доходы страны за январь-март 2017 г. составили 3,78 трлн юаней. Они увеличились на 14,7% относительно уровня января-марта 2016 г. Неналоговые доходы Китая за первые три месяца текущего года достигли 657,3 млрд юаней с увеличением на 10,6%.

По итогам января-марта 2017 г., финансовые расходы страны составили 4,59 трлн юаней. Это на 21% больше, чем годом ранее.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.