В Поднебесной сократят корпоративные выплаты

Новости дня

08.06.2017 08:00

Пекин, 8 июня /ChinaPRO.ru/ – Госсовет КНР решил снизить сборы с предприятий. В частности, стандарты страховых депозитов в строительстве планируется сократить. Кроме того, будут отменены платежи на реструктуризацию промышленности, которые в конечном итоге сказываются на затратах на электроэнергию.

В Китае также будет приостановлено взимание платы за отраслевой надзор с банков и других финансовых учреждений, а также сокращены выплаты за лицензии в органы общественной безопасности.



В целом корпоративные выплаты сократятся на 1 трлн юаней ($147 млрд) за 2017 г.



Ранее правительство Поднебесной приняло меры по сокращению налогов и выплат на 718 млрд юаней.



Как сообщалось, по итогам января-марта 2017 г., финансовые доходы Китая достигли 4,4 трлн юаней ($637 млрд). Это на 14,1% больше, чем за январь-март 2016 г. За первые три месяца текущего года поступления в центральный бюджет Поднебесной составили 2,02 трлн юаней. Они выросли на 17,1% в годовом сопоставлении. В то же время приток в местные бюджеты достиг 2,42 трлн юаней с приростом на 11,7%.



Налоговые доходы страны за январь-март 2017 г. составили 3,78 трлн юаней. Они увеличились на 14,7% относительно уровня января-марта 2016 г. Неналоговые доходы Китая за первые три месяца текущего года достигли 657,3 млрд юаней с увеличением на 10,6%.



По итогам января-марта 2017 г., финансовые расходы страны составили 4,59 трлн юаней. Это на 21% больше, чем годом ранее.