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Казахстан поставит в Поднебесную 5 млрд куб. м газа
Новости дня

Казахстан поставит в Поднебесную 5 млрд куб. м газа

08.06.2017 10:00

Пекин, 8 июня /ChinaPRO.ru/ – Казахстан и Китай планируют заключить договор о продаже казахстанского газа в объеме 5 млрд куб. м. Как ожидается, поставки будут проходить в течение 2017-2018 гг.



Соглашение сейчас обсуждают АО НК «КазМунайГаз» с казахстанской стороны и China National Petroleum Corp (CNPC) с китайской.

Пока стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Китайская сторона будет принимать казахстанский газ на пограничном пункте пропуска "Хоргос".

Как сообщалось, в 2020 г. ожидаемый объем потребления газа в КНР составит 340 млрд куб. м. При этом 120 млрд куб. м из них будут импортироваться. Транспортировка казахстанского газа в Китай идет по газопроводу Бейнеу – Бозой – Чимкент протяженностью 1477 км.

Как ожидается, в 2017 г. в Казахстане добыча газа составит 48,1 млрд куб. м. На экспорт отправится примерно половина из указанного объема. Основными импортерами казахстанского газа являются Россия, Украина и Швейцария.

Напомним, что China National Petroleum Corp (CNPC) является комплексной международной энергетической компанией, занимающей лидирующее положение в мире. CNPC в более 37 странах мира ведет нефтегазовые инвестиционные операции.

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