Увеличились грузоперевозки между КНР и Дальним Востоком РФ

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08.06.2017 12:00

Пекин, 8 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-мая 2017 г., Дальневосточная железная дорога России (ДВЖД) нарастила объем грузоперевозок с КНР на 17% в годовом сопоставлении. Об этом сообщила пресс-служба ДВЖД.

За пять месяцев текущего года объем грузоперевозок ДВЖД в направлении Китая достиг 5,4 млн т. В частности, объем перевозки внешнеторговых грузов через погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ превысил 4 млн т. Данный показатель увеличился на 10,3% в годовом сопоставлении. На погранпереходе Камышовая – Хуньчунь грузоперевозки превысила 1,4 млн т с приростом на 42,4%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-апреля 2017 г., объем внешней торговли Китая с Россией достиг $24,73 млрд. Это на 26,2% больше, чем за январь-апрель 2016 г.



За четыре месяца текущего года китайский экспорт в Россию достиг $11,65 млрд с приростом на 22%, а российский импорт в Поднебесной составил $13,08 млрд с увеличением на 30,1%.



Только за апрель 2017 г. объем торгового оборота между двумя странами достиг $6,59 млрд. За четвертый месяц текущего года в Россию поступили китайские товары в объеме $3,22 млрд, а в Китай направлены российские товары на $3,38 млрд.