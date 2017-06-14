BMW отзывает из КНР 86 000 автомобили моделей Х5 и Х6

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14.06.2017 06:00

Пекин, 14 июня /ChinaPRO.ru/ – Немецкий автопроизводитель BMW с 1 ноября 2017 г. отзывает с китайского рынка более 86 000 импортных автомобилей моделей Х5 и Х6. Эта мера вызвана неисправностью приводного вала, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Отзыву подлежит 57371 автомобиль модели Х5 и 29407 модели Х6. Они были выпущены с апреля 2010 г. по апрель 2013 г. Подшипник приводного вала в данных машинах может быть поврежден из-за внешних факторов. Поэтому из-за поломки крестовины приводного вала передние колеса автомобиля могут потерять движущую силу.



Компания BMW бесплатно заменит дефектную деталь.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.