Китай рекордно нарастил инвестиции в экономику США

Новости дня

14.06.2017 08:00

Пекин, 14 июня /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. Китай инвестировал в американскую экономику $45,6 млрд. Это на 200% больше, чем в 2015 г. К концу прошлого года объем накопленных в США китайских инвестиций составил примерно $109 млрд. Таковы официальные данные.

Капиталовложения китайских инвесторов, в основном, идут в сферу услуг, промышленность, недвижимость, сектор гостеприимства и развлечений, информационных и телекоммуникационных технологий, а также финансовую сферу.



Компании с участием китайского капитала базируются в 98% округов на территории 46 штатах США. Благодаря этому в Америке создано более 140 000 рабочих мест, в основном – в промышленности.



Примечательно, что с 1979 г. по 2016 г. объем торговли между КНР и США вырос в 209 раз – с $2,5 млрд до $524,3 млрд. Поднебесная стала для Америки крупнейшим экспортным рынком. По итогам последних 10 лет, экспорт американских товаров в Китай ежегодно увеличивался в среднем на 11%.



С 2001 г., после вступления КНР в ВТО, и до 2016 г. экспорт американской продукции в Китай вырос на 500%. При этом американский экспорт в целом увеличился на 90%.



По итогам 2006-2016 гг., объем экспорта услуг из США в Китай вырос в пять раз – с $14,4 млрд до $86,9 млрд. В прошлом году активное сальдо американо-китайской торговли услугами достигло $55,7 млрд. Таким образом за последние десять лет данный показатель увеличился в 40 раз.