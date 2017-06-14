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Сянган вступил в Азиатский инфраструктурный банк
Новости дня

Сянган вступил в Азиатский инфраструктурный банк

14.06.2017 10:00

Пекин, 14 июня /ChinaPRO.ru/ – Специальный административный район Сянган (Гонконг) стал членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Об этом сообщили власти региона.



Сянганская делегация во главе с финансовым секретарем местного правительства примет участие во втором ежегодном заседании Совета управляющих банка, которое пройдет с 16 по 18 июня 2017 г. в городе Чеджу (Республика Корея).

Как сообщалось, в середине мая текущего года ряды членов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций расширились до 77 участников. Среди участников банка, в частности, есть Бахрейн, Кипр, Самоа, Боливия, Чили, Греция и Румыния.

Банк официально начал работу в январе 2016 г. Его учредителями стали 57 стран. Финансовое учреждение занимается финансированием инфраструктурных проектов в странах Азии. В середине 2016 г. примерно 30 стран подали заявки на присоединения к банку.

Штаб-квартира банка, созданного по инициативе Китая, находится в Пекине. Уставный капитал составляет $100 млрд.

Как ожидается, в ближайшие шесть лет банк будет выдавать $10-15 млрд кредитов ежегодно. Кроме того, он намерен выпустить облигации, номинированные в юанях, американских долларах, фунтах стерлингов и японских иенах.

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