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Стремительно растут гражданские авиаперевозки в Китае
Новости дня

Стремительно растут гражданские авиаперевозки в Китае

14.06.2017 12:00

Пекин, 14 июня /ChinaPRO.ru/ – В мае 2017 г. объем гражданских авиаперевозок в Китае стремительно рос, достигнув рекордного уровня за последние два года. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации КНР.



За пятый месяц текущего года общий объем гражданских авиаперевозок в Поднебесной достиг 8,9 млрд тонно-километров. Это на 16,2% больше, чем в мае 2016 г.

Так, показатель пассажирских перевозок за май 2017 г. составил 45 млн человек. Он увеличился на 15,3% в годовом сопоставлении. Объем грузовых и почтовых перевозок достиг 599 000 т с приростом на 8,2%. При этом международные грузовые и почтовые перевозки составили 190 000 т.

Китай занимает второе место в мире по обороту пассажирских и грузовых воздушных перевозок, уступая лишь США.

К 2025 г. китайские власти запланировали построить 136 новых аэропортов в стране. К концу 2015 г. в КНР действовали 207 гражданских аэропортов.

Напомним, что в марте 2017 г. пассажирооборот китайских авиакомпаний вырос на 13,8% относительно уровня марта 2016 г. Темпы роста пассажирооборота в авиакомпаниях Поднебесной в марте текущего года перекрыли аналогичный февральский показатель, который составлял 9,8%. В марте прошлого года рост достиг лишь 11,8%.

В марте 2017 г. совокупный оборот гражданской авиации КНР вырос на 13,3% в годовом сопоставлении и превысил февральский показатель (11,5%).

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