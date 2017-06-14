Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР

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14.06.2017 15:00

Пекин, 14 июня /ChinaPRO.ru/ – За апрель 2017 г. Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 43 000 баррелей в сутки относительно уровня марта текущего года. Российская Федерация стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, заявили представители ОПЕК.

После российских поставщиков следуют Ангола и Саудовская Аравия. Доля России в импорте нефти Поднебесной составила 14%., Анголы – 13%, Саудовской Аравии – 11%. Последняя страна снизила экспорт в Китай на 110 000 баррелей в сутки по сравнению с мартовским показателем.



Ранее сообщалось, что за январь-март 2017 г. объем добычи сырой нефти в КНР снизился до 48,02 млн т. Это на 6,8% меньше, чем за январь-март 2016 г. Дело в том, что нефтеперерабатывающие заводы страны сократили производство и увеличили импорт из-за высоких эксплуатационных расходов.



По итогам января-февраля 2017 г. объем импорта нефти в Китае достиг 65,81 млн т. Это на 12,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г. Стоимость поставленной в страну из-за рубежа нефти составила $25,46 млрд. Данный показатель подскочил на 70% в годовом сопоставлении.



В частности, из России в Китай за отчетный период поступило 8,89 млн т стоимостью $3,58 млрд. Соответственно это на 18,9% и на 86,9% больше, чем годом ранее.