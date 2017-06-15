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К 2030 г. в КНР 40% автомобилей будут экологичными
Новости дня

К 2030 г. в КНР 40% автомобилей будут экологичными

15.06.2017 04:00

Пекин, 15 июня /ChinaPRO.ru/ – К 2030 г. на долю автомобилей на новых источниках энергии, произведенных и проданных в Китае, будет приходиться примерно 40%. Такой прогноз дали эксперты автомобильной отрасли страны.



Для развития производства экомобилей огромное значение имеет материал, из которого он сделан. В частности, магниевый сплав в рулевых колесах и сидениях может снизить вес машины, и соответственно – расход энергии. Если сократить вес автомобиля на 10%, то расход энергии уменьшится на 6-8%.

В настоящее время в автомобилях китайского производства в среднем используется 4,5 кг магния. К 2020 г. данный показатель вырастет до 15 кг, а к 2030 г. – до 45 кг. Таким образом спрос на магниевый сплав в КНР может достичь 350 000 т в 2020 г., а к 2030 г. – превысит 1 млн т.

Самым легким и экологически чистым в Поднебесной считается магниевый сплав, изготовленный с использование сырья, добываемого на крупнейшем в стране соляном озере Цархань, которое расположено в северо-западной китайской провинции Цинхай.

В конце 2016 г. на Цархане началась реализация проекта по производству магния. Запасы этого металла в озере превышают 4 млрд т.

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