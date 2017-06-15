Китайский сектор услуг стремительно развивается

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15.06.2017 06:00

Пекин, 15 июня /ChinaPRO.ru/ – В мае 2017 г. индекс производства в секторе услуг китайской экономики вырос на 8,1% относительно уровня мая 2016 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В частности, высокие темпы роста сохранились в сфере транспорта, хранения, почтовых услуг, передачи информации, программного обеспечения и информационных технологий.



Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Поднебесной за пятый месяц текущего года составил 53,5%. Это на 0,9% выше, чем в апреле 2017 г.



В сфере розничной торговли, железнодорожного и воздушного транспорта, почтовых услуг, телекоммуникации, радиовещания, телевидения и услугах спутниковой связи был зафиксирован рост до 59%.



Напомним, что в феврале 2017 г. в сфере услуг Китая был зафиксировано снижение индекса деловой активности (PMI) до 54,2%. Даный показатель сократился на 0,4% относительно уровня января текущего года.



Значение PMI выше 50% говорит о росте деловой активности, а ниже – о ее спаде.



В январе 2017 г. индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая снизился до 53,1%. Январский показатель незначительно сократился относительно уровня декабря 2016 г., когда он достигал 53,4%. При этом PMI в производственном секторе Поднебесной составил 51,3%. Это на 0,1% меньше, чем в декабре 2016 г.