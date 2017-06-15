Снизились темпы роста инвестиций в недвижимость Поднебесной

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15.06.2017 08:00

Пекин, 15 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-мая 2017 г., темпы роста инвестиций в сектор недвижимости Китая слегка замедлились. Таковы данные Государственного статистического управления КНР.

За пять месяцев текущего года капиталовложения в развитие проектов недвижимости Поднебесной выросли на 8,8% в годовом сопоставлении. А за первые четыре месяца 2017 г. аналогичный показатель достигал 9,3%.



Ранее сообщалось, что в апреле 2017 г. темпы роста цен на жилье замедлились в 30 из 70 крупных и средних городов Китая по сравнению с аналогичным показателем апреля 2016 г. В марте текущего года замедление темпов роста цен отмечалось только в 24 городах Поднебесной.



По сравнению с предыдущим месяцем в апреле стоимость жилой недвижимости снизилась в 31 городе.



За январь-апрель 2017 г. объем инвестиций в сферу недвижимости китайской экономики увеличился на 9,3% относительно уровня января-апреля 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 0,2% выше, чем за первые три месяца текущего года.



По итогам января-марта 2017 г., объем инвестиций в сектор недвижимости Китая превысил 1,92 трлн юаней ($289 млрд). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г.