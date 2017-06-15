К 2030 г. технология 5G принесет КНР валовую прибыль в $426 млрд

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15.06.2017 10:00

Пекин, 15 июня /ChinaPRO.ru/ – К 2030 г. валовая прибыль, которую получат компании, использующие технологию 5G в Китае, составит 2,9 трлн юаней ($426 млрд). Благодаря этой технологии также будет создано 8 млн новых рабочих мест, прогнозирует Китайская академия информационных и коммуникационных технологий.

Технология 5G ускорит развитие мобильной связи и цифровой экономики КНР, уверены академики.



Ранее сообщалось, что к концу марта 2017 г. в Китае насчитывалось 836 млн абонентов мобильной связи 4G. Три месяца назад данный показатель составлял 770 млн человек. Китайские абоненты 4G стали больше пользоваться цифровыми услугами: среднемесячный мобильный интернет-трафик стандарта 4G на каждого абонента вырос с 1 гигабайта в конце 2016 г. до 1,28 гигабайта к началу апреля текущего года.



В КНР создана крупнейшая в мире сеть 4G. В стране планируется построить 2 млн базовых станций 4G к 2018 г.



К концу марта 2017 г. в Поднебесной насчитывалось 310 млн абонентов стационарной широкополосной Интернет-связи. Приблизительно 80% из них использовали оптико-волоконную связь.



China Mobile планирует в начале в 2018 г. начать инвестировать средства в создание сети для формата связи 5G. Как ожидается, к 2020 г. в Китае начнется коммерческое использование технологий связи пятого поколения (5G). В настоящее время идут исследования в этой сфере и проработка ключевых технологий, которые будут применяться в области мобильного интернета.

