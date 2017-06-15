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Промышленности Поднебесной выросла на 6,5%
Новости дня

Промышленности Поднебесной выросла на 6,5%

15.06.2017 15:00

Пекин, 15 июня /ChinaPRO.ru/ – В мае 2017 г. валовая прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем мая 2016 г. Это на 0,1% выше уровня мая 2016 г., сообщило Государственной статистическое управление КНР.



Отмеченные в мае текущего года темпы роста валовой прибыли в китайской промышленности были на 1,1% ниже, чем в апреле 2017 г.

Напомним, что по итогам января-апреля 2017 г., прибыль крупных промышленных предприятий Китая превысила 2,27 трлн юаней ($330,1 млрд). Это на 24,4% больше, чем за январь-апрель 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 3,9% ниже уровня первых трех месяцев текущего года.

В апреле текущего года темпы роста прибыли крупных промышленных предприятий Поднебесной составили 14%. Они замедлились на 9,8% по сравнению с уровнем марта 2017 г.

В Китае крупными промышленными предприятиями считаются те, чьи годовые доходы от основной хозяйственной деятельности превышают 20 млн юаней.

По итогам января-апреля текущего года, объем прибыли горнодобывающей промышленности достиг 161,92 млрд юаней. Прибыль обрабатывающей промышленности выросла на 19,9%, а прибыль производителей электроэнергии, тепловой энергии, газа, воды и их снабжения упала на 31,3% в годовом сопоставлении.

В 38 из 41 основной отрасли промышленности страны был зарегистрирован рост прибыли, в трех – снижение.

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