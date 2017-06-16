На Тибете реализуются проекты стоимостью $14,7 млрд

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16.06.2017 08:00

Пекин, 16 июня /ChinaPRO.ru/ – На территории китайского Тибета 16 китайских предприятий реализуют более 1500 проектов строительства с общим объемом инвестиций более 100 млрд юаней ($14,7 млрд). Таковы официальные данные.

Кроме того, 15 предприятий центрального подчинения КНР оказывают помощь 21 уезду Тибета. Они уже потратили на эти цели свыше 2,6 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что за 2016 г. объем капиталовложений в транспортную инфраструктуру Тибетского автономного района КНР составил 40,21 млрд юаней ($5,91 млрд). Транспортной сетью в регионе охвачено более 98% деревень, городов и храмов. В частности, инвестиции в железнодорожные проекты в Тибете составили примерно 8,5 млрд юаней.



На территории этого китайского региона расположены пять аэропортов и действует девять авиакомпаний. За 2016 г. в Тибете совершено 39 000 взлетов и посадок, воздушным транспортом было перевезено 4,05 млн пассажиров и 30 000 т грузов и почты. В регионе действует 71 маршрут гражданской авиации, соединяющий автономный район с 41 китайским и зарубежным городом.



По итогам прошлого года, общий пробег по шоссе в Тибете составил 82 500 км. За год в регионе было запущено 44 основных автодорожных проекта.



До 2020 г. планируется построить или продолжить строительство железных дорог, связывающих Тибет с провинциями Сычуань и Юньнань, а также с контрольно-пропускными пунктами на границе.