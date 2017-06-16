Платежи через мобильные приложения в Китае выросли на 8,3%

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16.06.2017 15:00

Пекин, 16 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., в Китае общий объем платежных операций через мобильные приложения банков достиг 52,93 трлн юаней ($7,8 трлн). Это на 8,3% больше, чем за январь-март 2016 г.

За три месяца текущего года платежи через мобильные приложения банков продолжали расти. При этом темпы роста держались немного ниже уровня, зарегистрированного в конце прошлого года.



Наибольшая рыночная доля в этом показателе принадлежала Китайскому строительному банку – 22,6%. На втором месте – Китайский торгово-промышленный банк с 20,5%, на третьем – Сельскохозяйственный банк Китая (13,6%), на четвертом – банк "Чжаошан" (12,1%), на пятом – "Миньшэн" (5,8%).



Ранее сообщалось, что в Китае 86% потребителей используют системы мобильных платежей – то есть, они оплачивают свои покупки при помощи смартфонов. По данному показателю КНР является мировым лидером.



По итогам 2016 г., общий объем платежей, совершенных через мобильные устройства в Поднебесной, достиг 38 трлн юаней ($5,58 трлн). Это в два раза больше, чем в 2015 г. В США аналогичный показатель в 50 раз меньше, чем в Китае.