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Снизились прямые иностранные инвестиции в Китае
Новости дня

Снизились прямые иностранные инвестиции в Китае

19.06.2017 04:00

Пекин, 19 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам мая 2017 г., объем прямых иностранных инвестиций в экономику континентальной части Китая составил 54,67 млрд юаней ($8,05 млрд). Это на 3,7% меньше, чем за май 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.



За первые пять месяцев текущего года приток прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику снизился на 0,7% в годовом сопоставлении показателей.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. глобальные прямые иностранные инвестиции снизились. Тем не менее, Китай нарастил капиталовложения в экономики других стран. Страна вышла на второе место среди инвесторов мира по объему инвестиций в зарубежные активы, сообщили представители Конференции ООН по торговле и развитию.

В целом объем мировых инвестиций достиг $1,75 трлн. Это на 2% меньше, чем в 2015 г. В прошлом году крупнейшим инвестором в мире стали США. Американские капиталовложения в экономику других стран несколько снизились и составили $299 млрд.

По итогам 2016 г., инвестиции КНР в экономику других государств достигли $183 млрд. Они выросли на 44% в годовом сопоставлении. За Поднебесной следуют Нидерланды и Япония.

При этом Китай привлек зарубежные капиталовложения в объеме $134 млрд, заняв по этому показателю третье место после США и Великобритании.

Как ожидается, в 2017 г. прямые иностранные инвестиции в мире достигнут $1,8 трлн, увеличившись на 5% относительно уровня 2016 г. При этом главными инвесторами и получателями капиталовложений станут США, Китай, Индия.

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