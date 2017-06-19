Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Китай инвестировал $4,4 млрд в экономику Африки
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Китай инвестировал $4,4 млрд в экономику Африки
Новости дня

Китай инвестировал $4,4 млрд в экономику Африки

19.06.2017 08:00

Пекин, 19 июня /ChinaPRO.ru/ – К концу мая 2017 г. Китайско-африканский фонд развития инвестировал в 90 проектов на территории Африки $4,4 млрд. Проекты реализуются в сферах промышленного развитии и инфраструктурного строительства в 36 африканских странах.



Китайско-африканский фонд развития – это акционерный инвестиционный фонд, управляемый Государственным банком развития Китая. Фонд создан более 10 лет назад китайским правительством для того, чтобы разнообразить финансовые механизмы привлечения китайских инвестиций в Африку. Активы фонда в настоящее время составляют $10 млрд.

По итогам последних десяти лет, объем взаимной торговли Китая и стран Африки увеличился в 10 раз. В 2015 г. он составил приблизительно $300 млрд. В 2000 г. аналогичный показатель достиг $10 млрд, в 2014 г. – $220 млрд. Примечательно, что в прошлом году объем торговли КНР со странами Европейского Союза 467,3 млрд евро, а с США – $590,68 млрд.

С 2000 по 2008 гг. объем двусторонней торговли увеличивался в среднем на 33,5%. В 2012 г. этот показатель достиг $198,5 млрд, показав рост на 19% в годовом исчислении. Показатель стал новым рекордом в торговых отношениях африканских стран и КНР.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.