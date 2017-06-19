Китай инвестировал $4,4 млрд в экономику Африки

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19.06.2017 08:00

Пекин, 19 июня /ChinaPRO.ru/ – К концу мая 2017 г. Китайско-африканский фонд развития инвестировал в 90 проектов на территории Африки $4,4 млрд. Проекты реализуются в сферах промышленного развитии и инфраструктурного строительства в 36 африканских странах.

Китайско-африканский фонд развития – это акционерный инвестиционный фонд, управляемый Государственным банком развития Китая. Фонд создан более 10 лет назад китайским правительством для того, чтобы разнообразить финансовые механизмы привлечения китайских инвестиций в Африку. Активы фонда в настоящее время составляют $10 млрд.



По итогам последних десяти лет, объем взаимной торговли Китая и стран Африки увеличился в 10 раз. В 2015 г. он составил приблизительно $300 млрд. В 2000 г. аналогичный показатель достиг $10 млрд, в 2014 г. – $220 млрд. Примечательно, что в прошлом году объем торговли КНР со странами Европейского Союза 467,3 млрд евро, а с США – $590,68 млрд.



С 2000 по 2008 гг. объем двусторонней торговли увеличивался в среднем на 33,5%. В 2012 г. этот показатель достиг $198,5 млрд, показав рост на 19% в годовом исчислении. Показатель стал новым рекордом в торговых отношениях африканских стран и КНР.