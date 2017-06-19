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Добыча угля в Поднебесной выросла на 12,1%
Новости дня

Добыча угля в Поднебесной выросла на 12,1%

19.06.2017 10:00

Пекин, 19 июня /ChinaPRO.ru/ – В мае 2017 г. объем добычи угля в Китае составил 300 млн т. Это на 12,1% больше, чем в мае 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



Темпы роста данного показателя держались на 2,2% выше, чем в апреле текущего года. Добыча угля в Поднебесной растет на протяжении трех месяцев подряд.

По итогам января-мая 2017 г., объем добычи угля в стране достиг 1,4 млрд т. Это на 4,3% больше, чем годом ранее.

В мае текущего года импорт угля из КНР достиг 22,2 млн т. Он вырос на 16,6% по сравнению с маем прошлого года.

Рост предложения вызвал падение цен на уголь. Тем не менее, эксперты ожидают, что в ближайшее время они вырастут из-за предстоящего сезонного пика потребления электроэнергии в Китае.

Ранее сообщалось, что к 2020 г. общая производственная мощность угольной отрасли Шаньси сократится до 1,32 млрд т ежегодно. Годовой объем потребления угля в самой провинции составит 400 млн т, а объем поставок топлива за пределы региона – 600 млн т.

Ранее сообщалось, что в 2017 г. Китай сократит производство сырой стали на 50 млн т, а производство угля – более чем на 150 млн т. В Поднебесной выводятся из эксплуатации избыточные мощности по производству угля, чтобы достичь баланса между валовым производством, ассортиментом и спросом на это топливо.

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