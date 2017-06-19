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В Синьцзяне построят новый аэропорт за $104 млн
Новости дня

В Синьцзяне построят новый аэропорт за $104 млн

19.06.2017 12:00

Пекин, 19 июня /ChinaPRO.ru/ – На территории уезда Юйтянь на юго-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китай построят аэропорт. Заявка на строительство объекта уже одобрена Государственным комитетом по делам развития и реформ и Государственным управлением гражданской авиации КНР.



Инвестиции в проект оцениваются в 710 млн юаней ($104 млн). Новый аэропорт рассчитан на обслуживание 180 000 пассажиров и 400 т различных грузов в год. В нем можно будет совершать 2143 взлетов и посадок ежегодно.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту будет достигать 3200 м в длину. Проектом предусмотрен терминал площадью 3000 кв. м, четыре стояки для самолетов, объекты управления воздушным движением, а также инфраструктура для снабжения аэропорта электричеством, водой, отоплением и топливом.

Уезд Юйтянь находится в 1300 км от Урумчи, административного центра Синьцзяна, и в 200 км от ближайшего аэропорта. Новая авиагавань в уезде вошла в перечень десяти других, которые будут построены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе к 2020 г. Еще шесть старых аэропортов региона планируется реконструировать и расширить.

Всего в Синьцзяне насчитывается 18 аэропортов. Регион является лидером по данному показателю среди других провинций Китая.

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