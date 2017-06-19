Прямые зарубежные инвестиции Китая упали на 38,8%

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19.06.2017 15:00

Пекин, 19 июня /ChinaPRO.ru/ – В мае 2017 г. нефинансовые прямые инвестиции Китая за рубежом составили $8,22 млрд. Это на 38,8% меньше, чем за май 2016 г. Таковы официальные данные Министерства коммерции КНР.

По итогам января-мая текущего года нефинансовые зарубежные капиталовложения Поднебесной упали на 53% в годовом сопоставлении – до $34,59 млрд.



Ранее сообщалось, что по итогам мая 2017 г., объем прямых иностранных инвестиций в экономику континентальной части Китая составил 54,67 млрд юаней ($8,05 млрд). Это на 3,7% меньше, чем за май 2016 г. За первые пять месяцев текущего года приток прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику снизился на 0,7% в годовом сопоставлении показателей.



В 2016 г. глобальные прямые иностранные инвестиции снизились. Тем не менее, Китай нарастил капиталовложения в экономики других стран. Страна вышла на второе место среди инвесторов мира по объему инвестиций в зарубежные активы, сообщили представители Конференции ООН по торговле и развитию.



В целом объем мировых инвестиций достиг $1,75 трлн. Это на 2% меньше, чем в 2015 г. В прошлом году крупнейшим инвестором в мире стали США. Американские капиталовложения в экономику других стран несколько снизились и составили $299 млрд.



По итогам 2016 г., инвестиции КНР в экономику других государств достигли $183 млрд. Они выросли на 44% в годовом сопоставлении. За Поднебесной следуют Нидерланды и Япония.