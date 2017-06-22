В Китае снизилось количество аварий на производстве

22.06.2017 04:00
Пекин, 22 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-мая 2017 г., в Китае произошло 19 000 аварий на производстве. Это на 25% меньше, чем за январь-май 2016 г., сообщило Главное государственное управление по контролю над безопасностью на производстве КНР.
Тем не менее, в указанных авариях погибли 13 000 китайских граждан. Правда данный показатель снизился на 16,9% в годовом сопоставлении.
За первые пять месяцев текущего года сократилась аварийность в угольной промышленности, металлургии, машиностроении, в железнодорожных, автодорожных, водных и воздушных перевозках в Поднебесной.
Летальные исходы в результате несчастных случаев на производстве снизились в 22 из 32 субъектов провинциального уровня страны.
Примечательно, что за январь-май 2017 г. в КНР произошли шесть крупных дорожно-транспортных происшествия, четыре крупные аварии на угольных шахтах и два серьезных пожара.
Ранее сообщалось, что в 2017 г. китайские власти планируют трудоустроить более 11 млн человек в городах и поселках городского типа Поднебесной. В целом ситуация с занятостью пока остается сложной. К настоящему времени в китайских городах насчитывается более 15 млн человек, которых необходимо трудоустроить.
Власти КНР намерены продолжить меры по возвращению рабочих-мигрантов из крестьян в родные места для ведения предпринимательской деятельности.
За 2016-2020 гг. Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая намерено улучшить материальное положение 10 млн человек из сельских районов. Этот показатель будет достигнут при помощи инструмента трудоустройства.
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