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CNPC добыла почти 300 млн т нефти в Казахстане
Новости дня

CNPC добыла почти 300 млн т нефти в Казахстане

22.06.2017 06:00

Пекин, 22 июня /ChinaPRO.ru/ – За последние 20 лет Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) добыла почти 300 млн т нефти на территории Казахстана. Как сообщила CNPC, в июне 1997 г. она приобрела 66,7% акций казахстанского нефтегазодобывающего ОАО "Актобемунайгаз", созданного в 1993 г. Таким образом было положено начало нефтегазового сотрудничества между двумя государствами.



CNPC является ведущим госпредприятием Китая, а также одним из главных производителей и поставщиков нефти и газа в стране. В ноябре 1999 г. в ходе реорганизации CNPC была создана китайская нефтегазовая компания PetroChina.

По данным на 6 июня 2017 г. CNPC добывает в Казахстане 52 000 т нефти в сутки. В 1997 г. нефтегазовая добыча CNPC в Казахстане составляла 3,19 млн т. CNPC также обнаружила на территории Казахстана несколько новых нефтяных месторождений.

В Казахстане CNPC участвует в деятельности на благо общества. Китайская компания создала в общей сложности более 30 000 рабочих мест. При этом свыше 98% нанятых работников являются местными жителями. Более 2 млн граждан Казахстана извлекли пользу из развернутой CNPC деятельности.

К настоящему времени введен в эксплуатацию нефтепровод Китай – Казахстан, который является первым для Поднебесной трансграничным трубопроводом. По состоянию на 29 марта 2017 г., общий объем поставок нефти по трубопроводу превысил 100 млн т.

Кроме того, Китай и Казахстан активно сотрудничают в газовой сфере. По данным на 4 июня 2017 г., общий объем природного газа, поставленного в КНР по газопроводу из Центральной Азии, превысил 180 млрд куб. м.

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