Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / MSCI включит китайские акции класса "A" в свои индексы
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
MSCI включит китайские акции класса "A" в свои индексы
Новости дня

MSCI включит китайские акции класса "A" в свои индексы

22.06.2017 08:00

Пекин, 22 июня /ChinaPRO.ru/ – Международная аналитическая компания Morgan Stanley Capital International Group (MSCI) с июня 2018 г. включает торгующиеся на китайских фондовых биржах акции класса "A" в свой Индекс развивающихся рынков (EM) и Индекс ACWI.



Эксперты MSCI полагают, что благодаря прогрессу, достигнутому в механизме взаимосвязанности между континентальной частью Китая и специальным административным районом Сянган (Гонконг), а также принятым китайскими биржами мерам по ослаблению ограничений, направленных на предварительное утверждение глобальных финансовых продуктов, касающихся акций класса "А", решение о включении торгующихся на китайских фондовых биржах акций класса "A" в индексы EM и ACWI получило широкую поддержку среди опрошенных международных инвесторов.

Китай приветствует решение MSCI о включении котирующихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах акций класса "А" в указанные индексы.

Китайские власти намерены и в дальнейшем защищать законные права инвесторов, поддерживать реальный сектор экономики и повышать международное влияние фондового рынка страны.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.