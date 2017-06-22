MSCI включит китайские акции класса "A" в свои индексы

22.06.2017 08:00
Пекин, 22 июня /ChinaPRO.ru/ – Международная аналитическая компания Morgan Stanley Capital International Group (MSCI) с июня 2018 г. включает торгующиеся на китайских фондовых биржах акции класса "A" в свой Индекс развивающихся рынков (EM) и Индекс ACWI.
Эксперты MSCI полагают, что благодаря прогрессу, достигнутому в механизме взаимосвязанности между континентальной частью Китая и специальным административным районом Сянган (Гонконг), а также принятым китайскими биржами мерам по ослаблению ограничений, направленных на предварительное утверждение глобальных финансовых продуктов, касающихся акций класса "А", решение о включении торгующихся на китайских фондовых биржах акций класса "A" в индексы EM и ACWI получило широкую поддержку среди опрошенных международных инвесторов.
Китай приветствует решение MSCI о включении котирующихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах акций класса "А" в указанные индексы.
Китайские власти намерены и в дальнейшем защищать законные права инвесторов, поддерживать реальный сектор экономики и повышать международное влияние фондового рынка страны.
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