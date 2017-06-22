Торговля между Минском и Китаем увеличилась на 50%

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22.06.2017 10:00

Пекин, 22 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г. торговый оборот между белорусской столицей – городом Минск – и Китаем вырос на 50% в сравнении с аналогичным показателем 2016 г., сообщили минские власти.

В 2016 г. объем торговли между Минском и КНР составил $1,1 млрд. Белорусские предприятия могут предложить сотрудничество в сфере промышленности, туристической, культурной и других.



Развитие отношений с Китаем – один из приоритетов внешней политики Белоруссии. По итогам января-февраля 2017 г, товарооборот двух стран превысил $430 млн. Это на 131,1% больше, чем годом ранее.



В настоящее время в Белоруссии реализуется более 30 инвестиционных проектов, финансируемых китайской стороной. Общая сумма капиталовложений составляет примерно $6 млрд.



По данным белорусских властей, проекты относятся к сферам энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, недвижимости, телекоммуникации.



Главным проектом двусторонних экономических отношений остается китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", расположенный в Белоруссии. Среди резидентов зарегистрированы такие компании как: "САС Индастриал", China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и другие. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.