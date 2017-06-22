КНР поощряет частные инвестиции в ключевые проекты

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22.06.2017 12:00

Пекин, 22 июня /ChinaPRO.ru/ – К ряду ключевых проектов высокого уровня в КНР планируется привлечь частный капитал. Об этом сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ Китая.

Частный капитал в форме смешанной собственности – в сотрудничестве с государственными предприятиями – допущен к 165 проектам по программам в сфере электроэнергетики, нефти и газа, транспорта и информации.



Инвестиции на эти цели могут быть привлечены с помощью банковских кредитов, фондов индустрии прямых инвестиций, а также в форме государственно-частное партнерства.



Китайские власти планируют дальнейшее смягчение условий доступа частного капитала в предприятия, имеющие отношения к гражданским аэропортам, базовым телекоммуникационным услугам, разведке и разработке нефти и газа.



Ранее сообщалось, что Государственный комитет КНР по делам развития и реформ одобрил в мае 2017 г. восемь инвестиционных проектов с общим объемом капиталовложений 51,8 млрд юаней ($7,6 млрд). Проекты относятся к сферам энергетики, сохранения водных ресурсов и промышленного производства.



По итогам января-мая 2017 г., объем инвестиций в основные фонды Поднебесной вырос на 8,6% в годовом сопоставлении. За два месяца текущего года инвестиции в основные активы Китая достигли 4,13 трлн юаней ($607 млрд). Это на 6,8% больше, чем за январь-февраль 2016 г.