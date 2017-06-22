Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Китайские инвесторы вложат $20 млн в "Сибирьлес"
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Китайские инвесторы вложат $20 млн в "Сибирьлес"
Новости дня

Китайские инвесторы вложат $20 млн в "Сибирьлес"

22.06.2017 15:00

Пекин, 22 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайские бизнесмены намерены расширить производство компании "Сибирьлес" в Томской области РФ. Более десяти лет оно изготавливает мебельные заготовки для шведской для IKEA. Инвестиции в развитие предприятия составят $20 млн в ближайшие три года.



"Сибирьлес" является российско-китайским дочерним предприятием китайской "Сунн Юань". Благодаря инвестициям оно удвоит объем выпускаемой продукции, которая поставляется в Китай и другие страны. "Сибирьлес" работает в Томской области с 2006 г.

В целом сейчас в российском регионе работают 92 предприятия с участием китайского капитала, из которых 41 относятся к лесопромышленному комплексу.

Ранее сообщалось, китайская компания "МТК-Дженькей" инвестировать в строительство лесопромышленного комплекса и сопутствующей инфраструктуры на территории российской республики Бурятия более 753 млн рублей ($13,4 млн).

Стороны уже заключили соглашение о намерениях. На будущем предприятии будет создано 200 рабочих мест. После ввода в эксплуатацию производственный комплекс обеспечит налоговые отчисления в размере 70 млн рублей в год. Продукция будет поступать на рынок Китая, Монголии, Ирана, а также стран Евросоюза.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.