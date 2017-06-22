Китайские инвесторы вложат $20 млн в "Сибирьлес"

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22.06.2017 15:00

Пекин, 22 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайские бизнесмены намерены расширить производство компании "Сибирьлес" в Томской области РФ. Более десяти лет оно изготавливает мебельные заготовки для шведской для IKEA. Инвестиции в развитие предприятия составят $20 млн в ближайшие три года.

"Сибирьлес" является российско-китайским дочерним предприятием китайской "Сунн Юань". Благодаря инвестициям оно удвоит объем выпускаемой продукции, которая поставляется в Китай и другие страны. "Сибирьлес" работает в Томской области с 2006 г.



В целом сейчас в российском регионе работают 92 предприятия с участием китайского капитала, из которых 41 относятся к лесопромышленному комплексу.



Ранее сообщалось, китайская компания "МТК-Дженькей" инвестировать в строительство лесопромышленного комплекса и сопутствующей инфраструктуры на территории российской республики Бурятия более 753 млн рублей ($13,4 млн).



Стороны уже заключили соглашение о намерениях. На будущем предприятии будет создано 200 рабочих мест. После ввода в эксплуатацию производственный комплекс обеспечит налоговые отчисления в размере 70 млн рублей в год. Продукция будет поступать на рынок Китая, Монголии, Ирана, а также стран Евросоюза.