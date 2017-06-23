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Китай планирует увеличить долю услуг в ВВП до 60%
Новости дня

Китай планирует увеличить долю услуг в ВВП до 60%

23.06.2017 10:00

Пекин, 23 июня /ChinaPRO.ru/ – К 2025 г. на сектор услуг во внутреннем валовом продукте (ВВП) Китая будет приходиться 60%. Такие планы на ближайшие семь лет обнародовала Национальная комиссия развития и реформ КНР.



В 2016 г. на услуги в ВВП Поднебесной приходилось 51,6%. Данный показатель вырос на 1,4% относительно уровня 2015 г. Быстро растущий сектор услуг будет способствовать модернизации и сбалансированности китайской экономики и повысит ее конкурентоспособность на мировом рынке в долгосрочной перспективе.

К 2025 г. 55% работающего населения КНР будет занято в сфере услуг. Сейчас аналогичный показатель составляет 35%.

Ранее сообщалось, что в мае 2017 г. индекс производства в секторе услуг китайской экономики вырос на 8,1% относительно уровня мая 2016 г. В частности, высокие темпы роста сохранились в сфере транспорта, хранения, почтовых услуг, передачи информации, программного обеспечения и информационных технологий.

Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Поднебесной за пятый месяц текущего года составил 53,5%. Это на 0,9% выше, чем в апреле 2017 г.

В сфере розничной торговли, железнодорожного и воздушного транспорта, почтовых услуг, телекоммуникации, радиовещания, телевидения и услугах спутниковой связи был зафиксирован рост до 59%.

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