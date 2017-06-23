Украина наращивает экспорт молочной продукции в КНР

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23.06.2017 12:00

Пекин, 23 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти расширили список предприятий Украины, которые имеют право поставлять молочную продукцию в КНР. Таким образом, объем поставок украинского молока в Поднебесную значительно вырастет, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Ранее 18 украинских предприятий могли поставлять молочную продукцию в Китай, а теперь их стало 27.



Первый ветеринарный сертификат, позволяющий поставлять молоко на китайских рынок, Украина получила в 2012 г. В мае 2014 г. поставки ненадолго прекратились из-за того, что КНР обязала всех экспортеров молочной продукции пройти оценку государственной системы контроля и ветеринарной службы.



В сентябре 2015 г. украинские компании подтвердили, что госконтроль в их стране эквивалентен китайскому. Благодаря этому 18 украинских предприятий получили право поставлять молочную продукцию на китайский рынок.



Примечательно, что за 2016 г. объем взаимной торговли между Украиной и Китаем в аграрной сфере превысил $1 млрд.



Ранее сообщалось, что эти две страны развивают сотрудничество по всем направлениям. В частности украинские туроператоры стараются сделать пребывание туристов из Китае более интересным, разрабатывая новые направления экскурсий. Они представили свои проекты в Поднебесной, с помощью которых хотят привлечь еще больше путешественников.



В частности, специально для жителей Поднебесной украинские туроператоры разработали тематические экскурсии по мотивам советских фильмов, которые популярны в Китае.



В 2016 г. рекордное количество китайцев посетило Украину – 20 600 человек. Это стало пиком китайского турпотока на Украину за последние 10 лет.