С юга в Шаньдун доставлено 1,99 млрд куб. м воды

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23.06.2017 15:00

Пекин, 23 июня /ChinaPRO.ru/ – В рамках глобального проекта по переброске воды с юга на север Китая, который стартовал в ноябре 2013 г., в восточно-китайскую провинцию Шаньдун переброшено 1,99 млрд куб. м воды из реки Янцзы. Об этом сообщили представители Народного правительства региона.

Переброска воды значительно смягчила водный дефицит в провинции, особенно – на полуострове Цзяодун. План по доставке воды перевыполнен в четыре раза.



Шаньдун – китайская провинция, испытывающих острую нехватку водных ресурсов. Средний объем воды на человека в регионе составляет шестую часть от среднего уровня по стране.



Проект по переброске воды с юга на север позволит решить проблему водного дефицита в городах провинции, расположенных на юге, севере и на полуострове Цзяодун, а также повысить экологичность водопотребления. Кроме того, будут созданы условия для водоснабжения провинции Хэбэй и города Тяньцзиня в случае экстренной необходимости.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. китайские власти планируют вложить в реализацию крупных проектов гидротехнического строительства в КНР более 900 млрд юаней ($130,43 млрд). Гидротехнические объекты послужат для защиты от наводнений, обеспечения надежного водоснабжения, а также продовольственной и экологической безопасности.