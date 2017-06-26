Открывается прямое авиасообщение между Чунцином и Нью-Йорк ом

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26.06.2017 06:00

Пекин, 26 июня /ChinaPRO.ru/ – Между китайским городом Чунцин и Нью-Йорком (США) с 20 октября 2017 г. начнется прямое авиасообщением. Как заявили представители транспортного комитета китайского города, это будет первый прямой авиамаршрут из центральных и западных районов Китая в Нью-Йорк.

Рейс будут обслуживать самолеты авиакомпании "Хайнаньские авиалинии" (Hainan Airlines).



В настоящее время Чунцин связан прямыми международными авиарейсами с Оклендом (Новая Зеландия), Дохой и Дубаем (ОАЭ), Хельсинки (Финляндия), Лондоном (Великобритания), Лос-Анджелесом и Сан-Франциско (США), Москвой (РФ), Римом (Италия) и Сиднеем (Австралия).



Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.



В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.