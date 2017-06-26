Volvo отзовет с китайского рынка 595 автомобилей

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26.06.2017 08:00

Пекин, 26 июня /ChinaPRO.ru/ – Автомобилестроительная компания Volvo с 3 июля 2017 г. начнет отзыв с китайского рынка автомобилей модели XC90. Эта мера вызвана дефектом ремня безопасности у правого сиденья третьего ряда, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Отзыву подлежат импортные машины, выпущенные с 23 сентября по 8 ноября 2016 г. Автопроизводитель бесплатно заменит неисправную деталь.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.