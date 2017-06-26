Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Китай получает 40% всей возобновляемой энергии в мире
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Китай получает 40% всей возобновляемой энергии в мире
Новости дня

Китай получает 40% всей возобновляемой энергии в мире

26.06.2017 10:00

Пекин, 26 июня /ChinaPRO.ru/ – В Китае обеспечивается выработка более 40% всей возобновляемой энергии в мире. По итогам 2016-2020 гг., предполагаемый объем китайских инвестиций в эту сферу запланирован в размере 2,5 трлн юаней ($367 млрд).



К 2030 г. вновь возникающие потребности в энергии КНР планирует полностью обеспечивать за счет экологически чистых источников энергии.

По устойчивости энергетики Китай занял 21 место среди 111 стран.

Ранее сообщалось, что до 2020 г. Китай намерен значительно нарастить мощность солнечных электростанций, расширив за их счет долю экологически чистых источников энергии. Такие цели поставлены в плане Государственного управления по делам энергетики КНР на 2016-2020 гг.

В частности, в Поднебесной будут модернизированы существующие фотоэлектрические станции и построены новые. Через четыре года мощность солнечных электростанций в стране превысит 110 млн кВт. При этом стоимость вырабатываемой ими энергии сократится в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.

К 2030 г. китайские власти намерены увеличить долю неископаемых источников энергии до 20%. В настоящее время она составляет 11%.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.