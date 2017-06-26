Китай получает 40% всей возобновляемой энергии в мире

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26.06.2017 10:00

Пекин, 26 июня /ChinaPRO.ru/ – В Китае обеспечивается выработка более 40% всей возобновляемой энергии в мире. По итогам 2016-2020 гг., предполагаемый объем китайских инвестиций в эту сферу запланирован в размере 2,5 трлн юаней ($367 млрд).

К 2030 г. вновь возникающие потребности в энергии КНР планирует полностью обеспечивать за счет экологически чистых источников энергии.



По устойчивости энергетики Китай занял 21 место среди 111 стран.



Ранее сообщалось, что до 2020 г. Китай намерен значительно нарастить мощность солнечных электростанций, расширив за их счет долю экологически чистых источников энергии. Такие цели поставлены в плане Государственного управления по делам энергетики КНР на 2016-2020 гг.



В частности, в Поднебесной будут модернизированы существующие фотоэлектрические станции и построены новые. Через четыре года мощность солнечных электростанций в стране превысит 110 млн кВт. При этом стоимость вырабатываемой ими энергии сократится в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.



К 2030 г. китайские власти намерены увеличить долю неископаемых источников энергии до 20%. В настоящее время она составляет 11%.