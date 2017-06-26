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В Китае снижены цены на бензин и дизельное топливо
Новости дня

В Китае снижены цены на бензин и дизельное топливо

26.06.2017 12:00

Пекин, 26 июня /ChinaPRO.ru/ – В Китае в шестой раз с начала 2017 г. снижены цены на бензин и дизельное топливо. Новые цены введены с 24 июня этого года, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.



Так, бензин подешевел на 250 юаней ($36,76) за одну тонну, а дизтопливо – на 240 юаней за одну тонну.
Китай производит корректировку внутренних цен на нефть при условии изменения международных цен на сырую нефть более чем на 50 юаней за тонну в пределах срока в 10 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что в конце мая 2017 г. цены на бензин в Китае выросли на 140 юаней за тонну, а на дизельное топливо – на 135 юаней за тонну.

В целом, с начала 2017 г. цены на бензин и дизельное топливо в стране корректировались 10 раз: четыре раза цены снижались, четыре раза повышались и два раза оставались без изменений.

В частности, 17 марта текущего года в Китае была снижена стоимость бензина и дизельного топлива. Как сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР, сокращение составило 85 юаней за одну тонну.

В декабре 2016 г. в Поднебесной было проведено самое крупное повышение цен на бензин и дизельное топливо за год. Бензин подорожал на 435 юаней, а дизтопливо – на 420 юаней за тонну.

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