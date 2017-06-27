Выросли расходы китайцев на экспресс-доставку

27.06.2017 04:00
Пекин, 27 июня /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. объем расходов среднестатистического жителя Китая на услуги экспресс-доставки товаров составили 287 юаней ($42). Это на 42,7% больше, чем в 2015 г. При этом расценки на курьерские услуги снизились в среднем с 13,4 юаня в начале прошлого года до 12,7 юаня в конце, сообщило Государственное почтовое управление КНР.
За 2016 г. было отмечено общее повышение уровня удовлетворенности потребителей услугами экспресс-доставки в Поднебесной.
По итогам прошлого года, объем сделок в сфере экспресс-доставки страны составил 397 млрд юаней, или 31,3 млрд посылок. Это соответственно на 43,5% и 51,4% больше, чем годом ранее.
По объему рынка экспресс-доставки к 2020 г. Китай выйдет на первое место в мире. Через три года годовой объемом сделок на этом рынке страны составит 800 млрд юаней.
Ранее сообщалось, что в 2016 г. на долю КНР приходилось более 40% всех экспресс-отправлений в мире. По итогам прошлого года, объем электронной розничной торговли в Поднебесной превысил 4 трлн юаней ($588 млрд). На его долю пришлось 12,5% от общего объема розничных продаж в стране. В частности, поставки сельскохозяйственной продукции из Китая за рубеж с помощью служб экспресс-доставки превысили 100 млрд юаней в стоимостном выражении.
© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.