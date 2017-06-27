Открывается автодорожное сообщение Чунцин – Бангкок

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27.06.2017 06:00

Пекин, 27 июня /ChinaPRO.ru/ – В июле 2017 г. откроется грузовое автодорожное сообщение между городом Чунцин на юго-западе Китая и столицей Таиланда – Бангкоком. В целом власти Чунцина планировали открыть три грузовых автодорожных маршрута, связывающих его со странами АСЕАН.

В частности, восточный маршрут Чунцин – Ханой (Вьетнам) был открыт в апреле 2016 г.



В июле текущего года заработает центральный маршрут, связывающий Чунцин с Бангкоком транзитом через Вьентьян (Лаос). Протяженность этого пути составляет 2800 км, а время поездки – 96 часов в одну сторону.



Западный маршрут Чунцин – Янгон (Мьянма) планируется открыть в конце 2017 г. – начале 2018 г.



Все эти пути позволят доставлять больше фруктов, зерновых и других сельхозпродуктов из указанны стран в китайский мегаполис.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., внешнеторговый оборот Китая составил 10,76 трлн юаней ($1,58 трлн). Это на 19,8% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года экспорт страны достиг 5,88 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил 4,88 трлн юаней, подскочив на 26,5%.



Страны Европейского Союза остаются на первом месте среди крупных торговых партнеров Поднебесной. Торговый оборот с ЕС достиг 1,6 трлн юаней. Он вырос на 16,1% относительно аналогичного показателя прошлого года. На долю Европы пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли КНР.