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Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в КНР
Новости дня

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в КНР

27.06.2017 10:00

Пекин, 27 июня /ChinaPRO.ru/ – В мае 2017 г. Россия вновь вышла на первое место среди крупнейших поставщиков нефти в Китай по объему экспорта этой продукции. За пятый месяц текущего года КНР получила 5,74 млн т российской нефти, сообщило таможенное ведомство.



По итогам мая 2017 г., китайский импорт российской нефти вырос на 9,4% относительно аналогичного показателя 2016 г. В апреле текущего года Поднебесная получила 4,72 млн т нефти из России.

Примечательно, что за пятый месяц текущего года Ангола поставила в Китай 5,56 млн т нефти. Это на 79% больше, чем годом ранее. В апреле 2017 г. КНР получила 4,58 млн т нефти из Анголы.

Саудовская Аравия поставила в мае этого года 4,43 млн т нефти в Поднебесную. Это на 8,6% больше, чем за май прошлого года. Апрельские поставки сырья из Саудовской Аравии в Китай достигли 3,96 млн т.

Импорт нефти из Ирака за пятый месяц текущего года упал а 36% в годовом выражении – до 2,18 млн т. В апреле 2017 г. аналогичный показатель составлял 2,68 млн т.

Импорт нефти из Ирана увеличился на 10% и достиг 2,9 млн т. Месяцем объем поставок составлял 2,63 млн т.

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