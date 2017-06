Китайская компьютерная игра стала самой доходной

Новости дня

27.06.2017 12:00

Пекин, 27 июня /ChinaPRO.ru/ – Компьютерная игра Honour of Kings, разработанная специалистами китайской Tencent, стала самой доходной в истории отрасли. По итогам января-марта 2017 г., эта игра принесла Tencent примерно 6 млрд юаней ($876 млн). Выручка от Honour of Kings превышает оборот большинства компаний, чьи акции торгуются на биржах КНР.

При этом практически все пользователи игры проживают в Китае.



По предварительным оценкам, оборот рынка компьютерных игр в стране в 2017 г. составит $27,5 млрд. На данный показатель будет приходиться 25% от общемирового оборота игрового рынка.



По итогам января-марта текущего года онлайн-игры принесли компании Tencent 12,9 млрд юаней.



Honour of Kings – это боевик в стиле фэнтези, по сюжету восходящий к League of Legends. Игра доступна не только для пользователей компьютеров, но и для смартфонов. Поэтому ее ежедневная пользовательская аудитория в 2016 г. росла на 5 млн человек каждый месяц. Сейчас в Honour of Kings играют более 60 млн человек каждый день. Игра рассчитана в основном на командное взаимодействие участников.