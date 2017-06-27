Между Шанхаем и Пекином курсирует поезд нового поколения

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27.06.2017 15:00

Пекин, 27 июня /ChinaPRO.ru/ – Между китайской столицей и Шанхаем начал курсировать китайский скоростной поезд нового поколения "Фусин" ("Возрождение"). Он полностью разработан и сделан китайскими специалистами. Поезд способен развивать скорость до 400 км/ч.

Состав оснащен системой мониторинга, которая постоянно проверяет функционирование всех механизмов. Она способна автоматически тормозить машину в случае чрезвычайных ситуаций или аномальных условий.



Система дистанционной передачи данных позволяет диспетчерскому центру наблюдать за движением поезда в режиме реального времени.



Линия Пекин – Шанхай является наиболее загруженной скоростной железной дорогой в КНР: по ней ежедневно проезжают в среднем 505 000 пассажиров.



Примечательно, что к концу 2016 г. общая протяженность высокоскоростных железнодорожных путей в Китае достигла 22 000 км. На эти дороги пришлось 60% от аналогичного мирового показателя. Поднебесная по протяженности скоростных железнодорожных линий находится на первом месте в мире.



Напомним, что в 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ Китая утвердил более 100 проектов по строительству железнодорожного и городского рельсового транспорта в стране. Инвестиции на эти цели превысят 2 трлн юаней ($309,6 млрд).



В 2016 г. китайские власти планируют инвестировать в железнодорожное строительство более 800 млрд юаней ($123 млрд).