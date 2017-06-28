В провинции Хэбэй тестируют первые линии метрополитена

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28.06.2017 04:00

Пекин, 28 июня /ChinaPRO.ru/ – В северо-китайской провинции Хэбэй начали тестирование первых линий метрополитена. Стартовало движение по первой очереди Первой и Третьей линий метро Шицзячжуана, административного центра региона.

Линии метро протянулись с востока на запад города. Общая протяженность тестируемых участков составляет 30 км. На них построено 25 станций.



План строительства подземной железной дороги в Шицзячжуане утвержден в июле 2012 г. Всего будет построено шесть линий общей протяженностью 242 км и 160 станций.



К 2020 г. введут в эксплуатацию первую очередь Первой, Второй и Третьей линий общей протяженностью 60 км. Инвестиции в создание метрополитена в Шицзячжуане составят 42 млрд юаней ($6 млрд).



Напомним, что в 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ Китая утвердил более 100 проектов по строительству железнодорожного и городского рельсового транспорта в стране. Инвестиции на эти цели превысят 2 трлн юаней ($309,6 млрд).



В 2016 г. китайские власти планируют инвестировать в железнодорожное строительство более 800 млрд юаней ($123 млрд).