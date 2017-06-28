В Китае создадут пилотные зоны "зеленой" экономики

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28.06.2017 06:00

Пекин, 28 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти планируют создать пилотные зоны, в которых будет развиваться экологичная экономика, предполагающая финансовые вложения в модернизацию промышленности и борьбу с загрязнением окружающей среды.

Проект ведет Народный банк Китая в сотрудничестве с другими шестью ведомствами. Как ожидается, пилотные зоны расположатся в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Цзянси и Чжэцзян, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.



Для расширения "зеленого" финансирования предполагается введение ряда преференций для инвесторов, в том числе – упрощение доступа на рынки и льготная земельная политика.



Таким образом китайские власти будут поощрять более активное кредитование "зеленых" проектов.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. глобальные прямые иностранные инвестиции снизились. Тем не менее, Китай нарастил капиталовложения в экономики других стран. КНР вышла на второе место среди инвесторов мира по объему инвестиций в зарубежные активы.



В целом объем мировых инвестиций достиг $1,75 трлн. Это на 2% меньше, чем в 2015 г. В прошлом году крупнейшим инвестором в мире стали США. Американские капиталовложения в экономику других стран несколько снизились и составили $299 млрд.



По итогам 2016 г., инвестиции КНР в экономику других государств достигли $183 млрд. Они выросли на 44% в годовом сопоставлении. За Поднебесной следуют Нидерланды и Япония.



При этом Китай привлек зарубежные капиталовложения в объеме $134 млрд, заняв по этому показателю третье место после США и Великобритании.