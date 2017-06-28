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В КНР будут публиковать информацию об иностранных инвесторах
Новости дня

В КНР будут публиковать информацию об иностранных инвесторах

28.06.2017 08:00

Пекин, 28 июня /ChinaPRO.ru/ – В Китае планируется создать информационную платформу, на которой будут публиковаться данные об иностранных инвесторах. Как заявило Министерство коммерции КНР, это делается с целью повышения качества предоставляемых услуг.



Так, планируется предавать гласности сведения об иностранных инвестициях, совместные годовые отчеты и данные о репутации иностранных инвесторов. Ожидается, что информационная платформа повысит прозрачность и прогнозируемость управления иностранными инвестициями.

При этом Китай расширит доступ для иностранных инвесторов в производственный сектор и сферу услуг, а также смягчит ограничения на иностранную собственность и предоставит иностранным компаниям равные права с китайскими.

Планируется поощрять иностранные компании к использованию прибыли, полученной на китайском рынке, для инвестирования в китайскую экономику.

По итогам мая 2017 г., прямые иностранные инвестиции в китайскую экономику составили 54,7 млрд юаней ($8 млрд). Это на 3,7% меньше, чем за май 2016 г. Ранее сообщалось, что в 2016 г. глобальные прямые иностранные инвестиции снизились. Тем не менее, Китай нарастил капиталовложения в экономики других стран. КНР вышла на второе место среди инвесторов мира по объему инвестиций в зарубежные активы.

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