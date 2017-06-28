Вырос рынок онлайн-шопинга КНР с помощью видео на гаджетах

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28.06.2017 10:00

Пекин, 28 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., китайский рынок онлайн-шопинга с помощью видео на мобильных устройствах увеличился на 174% относительно уровня 2015 г. При этом традиционный телевизионный шопинг замедлил рост, сообщило Министерство коммерции КНР.

В прошлом году объем продаж 34 предприятий, специализирующихся на телемагазинах, составил 36,6 млрд юаней ($5,4 млрд). Это на 8% меньше, чем годом ранее.



К концу 2016 г. в телемагазинах покупки совершали 75 млн китайцев. Это на 10% больше, чем в конце 2015 г.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 33,23 трлн юаней ($4,84 трлн). Это на 10,4% больше, чем в 2015 г. За вычетом ценового фактора рост показателя достиг 9,6%.



В частности, в сельских районах Поднебесной объем розничной торговли за прошлый год увеличился на 10,9%, а в городах – на 10,4%.



В 2016 г. быстрее всего росли розничные продажи оборудования связи и предметов для жилья – на 11,9% в годовом сопоставлении. В то же время продажи мебели увеличились на 12,7%, строительных и отделочных материалов – на 14%.



Кроме того, быстрыми темпами продолжает развиваться розничная торговля через интернет-магазины – она выросла на 26,2% в годовом сопоставлении, достигнув 5,16 трлн юаней.



Только за декабрь прошлого года рост розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 10,9%, а за ноябрь – 10,8%.