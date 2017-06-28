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Прибыль крупных промпредприятий Китая увеличились на 22,7%
Новости дня

Прибыль крупных промпредприятий Китая увеличились на 22,7%

28.06.2017 12:00

Пекин, 28 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-мая 2017 г., прибыль крупных китайских промышленных предприятий достигла 2,9 трлн юаней. Это на 22,7% больше, чем за январь-май 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



Только за май текущего года прибыль крупных промпредприятий Поднебесной выросла на 16,7% относительно уровня мая прошлого года. К концу пятого месяца 2017 г. запасы готовой продукции крупных промышленных предприятий страны были на 9,3% больше, чем годом ранее.

В мае текущего года 35,5% от общей прибыли крупных промпредприятий КНР пришлось на добывающую отрасль. Данный показатель снизился на 18% относительно уровня апреля 2017 г.

Общая прибыль предприятий, занятых в добывающей промышленности, за январь-май текущего года составила 203,3 миллиарда юаней. Прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 18,6%, а прибыль компаний, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, снизились на 29,7% в годовом сопоставлении.

В общей сложности, из 41 отрасли промышленности Китая в 38 доходы выросли, а в трех – сократились.

За пять месяцев 2017 г. прибыль государственных предприятий Поднебесной составила 652,04 млрд юаней. Это на 53,3% больше, чем за январь-май 2016 г. В то же время прибыль акционерных компаний страны выросла на 24,7%, а частных – на 14%.

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