Объем внешней торговли Тибета вырос на 86,5%

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27.06.2017 08:00

Пекин, 27 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-мая 2017 г., общий объем внешней торговли Тибетского автономного района КНР достиг 2,96 млрд юаней ($435 млн). Это на 86,5% больше, чем за январь-май 2016 г., сообщила Лхасская таможня.

Так, за пять месяцев текущего года экспорт региона составил 1,09 млрд юаней с приростом на 2,1% в годовом сопоставлении, а импорт – 1,87 млрд юаней, увеличившись в 3,6 раза.



Тибет граничит с Индией, Бутаном и другими странами. Он является важным торговым коридором Китая в направлении государств Южной Азии. Стремительный рост внешней торговли Тибета с начала 2017 г. обусловлен развитием рынков приграничной торговли.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., внешнеторговый оборот Китая составил 10,76 трлн юаней ($1,58 трлн). Это на 19,8% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года экспорт страны достиг 5,88 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил 4,88 трлн юаней, подскочив на 26,5%.



Страны Европейского Союза остаются на первом месте среди крупных торговых партнеров Поднебесной. Торговый оборот с ЕС достиг 1,6 трлн юаней. Он вырос на 16,1% относительно аналогичного показателя прошлого года. На долю Европы пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли КНР.