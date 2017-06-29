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Китай нарастил импорт каменного угля на 34,3%
Новости дня

Китай нарастил импорт каменного угля на 34,3%

29.06.2017 06:00

Пекин, 29 июня /ChinaPRO.ru/ – За январь-май 2017 г. объем импорта каменного угля и продукции из него в Китае достиг 86,42 млн т. Это на 34,3% больше, чем за январь-май 2016 г. Таковы данные таможенного ведомства КНР.



В финансовом выражении импорт угля в Поднебесной вырос в 2,6 раза и достиг $8,72 млрд.

По объемом поставок топлива на китайский рынок на первом месте находится Австралия. За пять месяцев текущего года она продала в КНР 35,25 млн т угля с приростом на 40,3% в годовом сопоставлении. Доход от экспорта угля из Австралии вырос в 2,9 раза, составив $4,6 млрд.

По итогам января-мая 2017 г., из Индонезии в Китай поступило 16,48 млн т угля. Это на 33% больше, чем годом ранее. Стоимость топлива выросла в два раза – до $1,19 млрд.

На третьем месте находится Российская Федерация, продавшая Поднебесной за пять месяцев текущего года 11,36 млн т угля общей стоимостью $1 млрд. Оба показателя соответственно увеличились на 68,9% и в три раза.

Средняя стоимость тонны угля для Китая за январь-май 2017 г. выросла на $48 – до $100 за тонну.

Как сообщалось, в 2016 г. объем импорта каменного угля в КНР составил 183,32 млн т с приростом на 17,7% к уровню 2015 г. В финансовом выражении импорт составил $11,51 млрд – на 13,7% больше, чем годом ранее.

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