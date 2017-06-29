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Положительное сальдо внешней торговли КНР составило $23,26 млрд
Новости дня

Положительное сальдо внешней торговли КНР составило $23,26 млрд

29.06.2017 08:00

Пекин, 29 июня /ChinaPRO.ru/ – В мае 2017 г. активное сальдо внешней торговли товарами и услугами Китая составило 158,2 млрд юаней ($23,26 млрд). Оно значительно выросло относительно уровня апреля текущего года, сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.



Так, за пятый месяц 2017 г. доходы Поднебесной от международной торговли превысили 1,39 трлн юаней, а расходы – 1,24 трлн юаней.

В частности, доходы страны от торговли товарами достигли более 1,28 трлн юаней, а расходы – 971,9 млрд юаней. Положительное сальдо составило 312,8 млрд юаней. Это на 8,9% больше, чем в апреле текущего года.

Доходы КНР от торговли услугами составили 112,9 млрд юаней, а расходы – 267,5 млрд юаней. Отрицательное сальдо достигло 154,6 млрд юаней. Оно выросло на 22,6% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца.

Примечательно, что к концу мая 2017 г. внешние финансовые активы банков Китая достигли $931,2 млрд. Так, активы, размещенные в виде кредитов и депозитов, составили $720,4 млрд, в виде облигаций – $92,7 млрд, остальные активы – $118,1 млрд.

Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., внешнеторговый оборот Китая составил 10,76 трлн юаней ($1,58 трлн). Это на 19,8% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года экспорт страны достиг 5,88 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил 4,88 трлн юаней, подскочив на 26,5%.

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