Moody's понизило долгосрочный рейтинг КНР

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29.06.2017 12:00

Пекин, 29 июня /ChinaPRO.ru/ – В конце мая 2017 г. агентство Moody's понизило суверенный долгосрочный рейтинг Китая в национальной и иностранной валютах с "Аа3" до "A1", а прогноз по нему улучшило с негативного до стабильного. Понижение китайского рейтинга произошло впервые с 1989 г.

Эксперты Moody's ожидают, что в ближайшие годы финансовые возможности КНР несколько снизятся, а общий долг в экономике продолжит увеличиваться по мере замедления ее роста. Тем не менее экономическая ситуация в стране – стабильная. Вероятность экономического кризиса в Китае мала.



Как сообщалось, в апреле 2016 г. одно из крупнейших международных рейтинговых агентств Fitch сохранило стабильный прогноз по кредитному рейтингу Китая. Эксперты агентства считают, экономика страны вряд ли совершит "жесткую посадку". В Fitch отмечают, что КНР способна избежать значительной девальвации юаня по отношению к корзине валют.



Агентство определило суверенный кредитный рейтинг Поднебесной на уровне "A+". По прогнозу Fitch, в 2016-2017 гг. экономический рост страны сохранится в пределах 6-6,5%.



Примечательно, что в то же время рейтинговые агентства Moody’s и Standard & Poor's ухудшили прогноз по суверенному кредитному рейтингу Китая со "стабильного" до "негативного".